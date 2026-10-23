DA Hike 2026: आखिर ऐलान में देरी क्यों? क्या दिवाली पर एरियर के साथ आएगी बढ़ी हुई सैलरी?

DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है. अक्टूबर में कैबिनेट की बैठक के बाद भी DA Hike पर कोई ऐलान नहीं हुआ. ऐसे में सवाल है कि आखिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या इस बार DA 60% से बढ़कर 63% हो सकता है? और क्या

केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बढ़ी हुई सैलरी के साथ जुलाई से एरियर भी मिल सकता है? इस वीडियो में जानिए DA Hike 2026 से जुड़ा पूरा अपडेट, पिछले पांच वर्षों में जुलाई वाली किस्त के ऐलान की तारीखें, संभावित 3% बढ़ोतरी का सैलरी पर असर और एरियर को लेकर क्या स्थिति है. ध्यान दें कि 3% DA बढ़ोतरी और एरियर से जुड़ी संभावनाओं पर अंतिम पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी.