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Produced by Shubham Garg
07:00 | Updated:

Bengal Elections: फालता सीट पर ऐसा क्या हुआ कि सीआरपीएफ को करना पड़ा लाठीचार्ज?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दोपहर तीन बजे तक लगभग 79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो दर्शाता है कि मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। हालांकि, मतदान के दौरान कुछ जगहों से तनाव और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर मतदान जारी है, जहां 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। मतदान के दौरान कई जगहों से तनाव और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। दक्षिण 24 परगना के फालता विधानसभा क्षेत्र के बेलसिंघ इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ नंबर 186

के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और सुरक्षा जांच में बाधा डाल रहे थे, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया।

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