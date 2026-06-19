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कर्नाटक भाजपा में हुई बड़ी ‘गद्दारी’, 12 विधायक तोड़ लाए सीएम डीके शिवकुमार!

Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को भाजपा के दो निष्कासित विधायकों समेत कुल 5 बीजेपी विधायकों और जेडीएस के 6 विधायकों का समर्थन मिला। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र को 23 जून को दिल्ली तलब किया है।

Karnataka MLC Election: कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस को जहां 138 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, वहीं मतगणना में उसे 151 वोट मिले। इससे साफ संकेत मिले कि विपक्षी दलों के कुछ विधायकों ने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को भाजपा के दो निष्कासित विधायकों समेत कुल 5 बीजेपी विधायकों और

जेडीएस के 6 विधायकों का समर्थन मिला। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र को 23 जून को दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि बैठक में क्रॉस वोटिंग और पार्टी अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा होगी।

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