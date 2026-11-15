Cockroach Janta Party: अभिजीत दीपके ने बदली CJP की रणनीति, 10 राज्यों में कमान संभालेंगे ये चेहरे!

Cockroach Janta Party Expansion: बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP अब देशभर में अपना संगठन मजबूत करने की तैयारी में है. 14 नवंबर को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, CJP ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए राज्य व क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया है. क्षितिज पगार को वेस्ट

जोन और डॉ. विवेक सांगवान को नॉर्थ जोन का प्रभारी बनाया गया है. उत्तर प्रदेश में 16 सदस्यों की सबसे बड़ी समिति बनाई गई है, जबकि महाराष्ट्र में 15 और झारखंड व पूर्वोत्तर में 14-14 सदस्य शामिल किए गए हैं. मई 2026 में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में शुरू हुआ यह संगठन NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ 36 दिनों के आंदोलन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में चर्चा में आया था.