PM Modi के वीडियो मैसेज पर CJP का जवाब | आज होगी सरकार-CJP की बैठक | संसद मार्च पार्ट-2?

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने की संभावना है। छात्र संगठन साफ कह चुका है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो (रील) साझा कर छात्रों से संवाद

करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और युवाओं का धन्यवाद भी किया। लेकिन सीजेपी ने पीएम मोदी की रील पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल वीडियो संदेशों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर ठोस कार्रवाई से भरोसा बनेगा।