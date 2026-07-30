CJP Protester Junaid Exclusive Interview: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के दिन जुनैद ग़ायब कैसे हो गए

Junaid Exclusive Interview : धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े (dharmendra pradhan resignation) के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि CJP के सबसे अहम चेहरों में शामिल जुनैद अचानक सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आए? क्या यह पहले से तय रणनीति थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुनैद पहली बार विस्तार से बताते हैं कि इस्तीफ़े वाले दिन पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ, वे मीडिया और

सार्वजनिक गतिविधियों से दूर क्यों रहे, सरकार और CJP के बीच बातचीत किस मोड़ पर पहुंची थी और उस दिन के घटनाक्रम को उन्होंने कैसे देखा।