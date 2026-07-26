सीजेपी के जंतर मंतर पर धरने के बाद केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. प्रहलाद जोशी का शिक्षा मंत्री बनना ये दिखाता है कि बीजेपी और सरकार को उन पर कितना भरोसा है. प्रहलाद जोशी कर्नाटक बीजेपी में एक अनुभवी नेता हैं. उनके करियर की शुरुआत कम उम्र में ही RSS से जुड़ने के साथ हुई थी. जोशी

उन कई बीजेपी नेताओं में से एक थे जो 1994 में हुबली के ईदगाह मैदान आंदोलन के बाद रातों-रात मशहूर हो गए थे. आपको बता दें कि इस घटना में BJP नेता उमा भारती के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कर्फ्यू की परवाह किए बिना ही ईदगाह मैदान में जबरन तिरंगा फहराने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस की गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई थी.