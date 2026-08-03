नॉर्वे की पत्रकार और कमेंटेटर हेला लींग से जनसत्ता की एक्सक्लूसिव बातचीत. हेला लींग वही पत्रकार हैं, जिन्होंने मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं. उस सवाल के बाद भारत और विदेशों में उनकी काफी चर्चा हुई.

इस खास इंटरव्यू में हेला लींग ने CJP प्रोटेस्ट, भारत की Gen Z, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय मीडिया, प्रेस की आज़ादी, राहुल गांधी, ट्रोलिंग और भारत के बदलते राजनीतिक माहौल पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें लगता है कि भारत का युवा आंदोलन दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और आलोचना को वो किस तरह देखती हैं. देखिए जनसत्ता के साथ हेले लिंग का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.