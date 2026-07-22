CJP Protest: सरकार चर्चा को तैयार पर धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा? | Jansatta CHAUPAL

Jantar Mantar CJP Protest: आज के ‘न्यूजरूम चौपाल’ के इस एपिसोड में देखिए दिन की सबसे बड़ी खबरों पर अपडेट, सबसे पहले बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार के रुख की—क्या सरकार झुकेगी या बातचीत का सिलसिला अभी और लंबा चलेगा? शिक्षा मंत्री ने पहली बार पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सरकार की ओर से सुधारों का भरोसा भी दिया है। इसके बाद समझेंगे

कि CJP आंदोलन में विपक्ष की भूमिका क्या है। क्या विपक्ष छात्रों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, या इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है? और आखिर में करेंगे चर्चा मोदी सरकार में शिक्षा बजट की हिस्सेदारी क्यों लगातार घटी? क्या बजट में कमी का असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है? आंकड़ों और तथ्यों के साथ पूरी जानकारी