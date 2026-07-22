Newsletters
LIVE TV

CJP Protest Food Parcels: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच, कौन भेज रहा खाना ?

Produced by khajan pandey
10:30 | Updated:

जंतर-मंतर पर जारी CJP आंदोलन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सबका ध्यान खींचा। प्रदर्शन स्थल पर देश के अलग-अलग राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी प्रदर्शनकारियों के लिए खाने के पार्सल भेजे जा रहे हैं। फूड डिलीवरी पार्टनर्स की लगातार आती कतारें इस अनोखी पहल की गवाही दे रही हैं।

CJP Protest Food Parcels : जंतर-मंतर पर जारी CJP आंदोलन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सबका ध्यान खींचा। प्रदर्शन स्थल पर देश के अलग-अलग राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी प्रदर्शनकारियों के लिए खाने के पार्सल भेजे जा रहे हैं। फूड डिलीवरी पार्टनर्स की लगातार आती कतारें इस अनोखी पहल की गवाही दे रही हैं। आखिर ये खाना कौन भेज रहा है? किन-किन शहरों

और देशों से मदद पहुंच रही है? देखिए जनसत्ता के सुनील कुमार कि इस रिपोर्ट में, जहां आंदोलन के बीच इंसानियत और जनसमर्थन की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है।

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर