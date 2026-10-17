CJP Protest : अभिजीत दीपके की कोर्ट में पेशी | नेहा बोरा रिहा | तिरंगा यात्रा में क्या-क्या हुआ?

CJP Tiranga Yatra: दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को हुई ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा के दौरान आखिर क्या-क्या हुआ? CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को मार्च से पहले हिरासत में लिया गया, वहीं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को मंडी हाउस के पास पुलिस ने हिरासत में लिया. सेंट्रल पार्क के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे 150 से अधिक लोगों को हिरासत

में लिए जाने की खबर सामने आई. इस प्रदर्शन के पीछे की वजह, पुलिस की कार्रवाई, नेहा बोरा की रिहाई, अभिजीत दीपके के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया—इस वीडियो में जानिए तिरंगा यात्रा की शुरू से आखिर तक पूरी कहानी।