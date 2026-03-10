Newsletters
Produced by Ayushi Modi
02:35 | Updated:

नीतीश क्यों छोड़ रहे कुर्सी, कौन होगा अगला सीएम, देखें पूरा विश्लेषण

Bihar New CM Update : चुनावी बिसात के आठवें एपिसोड में आज हम बिहार की राजनीति की गहराई में उतरेंगे — जहां चुनाव को अभी सिर्फ छह महीने भी नहीं गुज़रे, लेकिन सियासी पिच पर बड़े बदलाव और नई चालें देखने को मिल रही हैं।

Bihar New CM Update : चुनावी बिसात के आठवें एपिसोड में आज हम बिहार की राजनीति की गहराई में उतरेंगे — जहां चुनाव को अभी सिर्फ छह महीने भी नहीं गुज़रे, लेकिन सियासी पिच पर बड़े बदलाव और नई चालें देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में जानेंगे नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की राज्यसभा जाने की वजह, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, और क्या BJP अपना

नया मुख्यमंत्री चेहरा पेश करेगी। साथ ही हम बताएंगे नितीश कुमार के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) की राजनीति में एंट्री और उनके संभावित बड़े पदों के बारे में।

