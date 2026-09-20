Chhatron Ki Goonj Indore: ‘अंधभक्त’ से PM की मिमिक्री तक, मोहन यादव का राहुल गांधी पर पलटवार

Rahul Gandhi ने इंदौर के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के सवालों को लेकर केंद्र और मौजूदा व्यवस्था पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि “सिस्टम” सवाल पूछने वाले छात्रों से डरता है और ‘अंधभक्तों’ को बढ़ावा देता है। राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे जय शाह, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, अजीत डोभाल और बड़े उद्योगपतियों का जिक्र करते हुए भी अपने

दावे रखे। उन्होंने शिक्षा बजट, छात्रवृत्तियों और सरकारी स्कूलों को लेकर भी सवाल उठाए। ये राहुल गांधी के भाषण में किए गए राजनीतिक दावे हैं। मोहन यादव ने ‘छात्रों की गूंज’ को ‘झूठ की गूंज’ बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विकास पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात होनी चाहिए।