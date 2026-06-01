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08:05 | Updated:

CBSE On Screen Marking Controversy Explained: छात्र ने खोली CBSE सिस्टम की पोल ? जानिए पूरा मामला

CBSE on Screen Marking : झारखंड के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने CBSE की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।दिलचस्प बात यह है कि सार्थक कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या किसी संगठन से जुड़े शोधकर्ता नहीं हैं।वे खुद उन्हीं छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने CBSE बोर्ड परीक्षा दी है।सार्थक का कहना है कि रिजल्ट आने के बाद जब उन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखी तो उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कुछ संदेह हुआ। यहीं से उन्होंने जांच शुरू की।उन्होंने कई दिनों तक CBSE के टेंडर दस्तावेजों का अध्ययन किया, अलग-अलग टेंडरों की तुलना की और फिर अपनी पूरी रिपोर्ट एक ब्लॉग के माध्यम से सार्वजनिक की।और यहीं से शुरू हुआ विवाद।

CBSE on Screen Marking : झारखंड के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने CBSE की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।दिलचस्प बात यह है कि सार्थक कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या किसी संगठन से जुड़े शोधकर्ता नहीं हैं।वे खुद उन्हीं छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने CBSE बोर्ड परीक्षा दी है।सार्थक का कहना है कि रिजल्ट आने के बाद जब उन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका

देखी तो उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कुछ संदेह हुआ। यहीं से उन्होंने जांच शुरू की।उन्होंने कई दिनों तक CBSE के टेंडर दस्तावेजों का अध्ययन किया, अलग-अलग टेंडरों की तुलना की और फिर अपनी पूरी रिपोर्ट एक ब्लॉग के माध्यम से सार्वजनिक की।और यहीं से शुरू हुआ विवाद।

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