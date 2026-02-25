Co-presented by
BSNL Director Vivek Banzal की प्रयागराज यात्रा आदेश पर सिंधिया ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

यात्रा 25-26 फरवरी 2026 को प्रस्तावित थी, जिसमें संगम स्नान, नाव की सवारी, मंदिर दर्शन आदि के इंतजाम थे।यह आदेश वायरल होने पर भारी विवाद खड़ा हो गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे "अनुचित", "अस्वीकार्य" और "충काने वाला" बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। मंत्री ने विवेक बंझाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 7 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। विवाद के बाद यह प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी गई है।यह घटना सोशल मीडिया पर "VIP संस्कृति" और "बाबू राज" की वापसी के रूप में आलोचना का विषय बनी है। Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia on Wednesday expressed shock over reports that nearly 50 officials were deployed to manage protocol arrangements for a proposed visit by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) Director Vivek Banzal to Prayagraj, calling the alleged conduct “improper” and “unacceptable.” Addressing reporters, Scindia said a show-cause notice had been issued to Banzal, Director (CFA) on the BSNL Board, giving him seven days to respond. “I have made it very clear that this is improper and a violation of established rules and traditions. It is unacceptable to me. We cannot behave like this, it is 21st century. It is shocking. A show-cause notice has already been issued to the Director with a seven-day response period. We will take appropriate action,” he said, according to news agency ANI.

