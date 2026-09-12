BRICS Summit 2026 : मोदी-पुतिन-पेजेश्कियान की तिकड़ी ने कैसे बढ़ाई ट्रंप की टेंशन?

BRICS 2026 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और बदलती विश्व व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पेज़ेश्कियन ने ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए बुनियादी ढांचे तथा ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय सहायता मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स

की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए जी7 पर तंज कसा और कहा कि पिछले पांच वर्षों में ब्रिक्स देशों ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत से ज्यादा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्गों, नौवहन की स्वतंत्रता और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं की जरूरत पर जोर दिया।