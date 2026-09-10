BRICS Summit 2026: डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाले पश्चिम के आगे कितना मजबूत है ब्रिक्स?

ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज बनने में ब्रिक्स बेहद ही अहम है. BRICS राष्ट्रों की आबादी दुनिया की करीब आधी आबादी है. और पूरी दुनिया की GDP का 40 फीसदी हिस्सा ब्रिक्स मुल्कों से आता है. ब्रिक्स के मुकाबले G7 मुल्कों की कुल GDP सिर्फ 28.4 फीसदी है. जबकि दुनिया के बचे बाकी हिस्सा का ये आंकड़ा सिर्फ 12.3 फीसदी है. ऐसी स्थिति में ब्रिक्स दुनिया के उभरते

हुए बड़े मार्केट्स के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म है. ब्रिक्स में जो मुल्क हैं वो ट्रंप के टैरिफ और नॉन टैरिफ नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं. जो सीधे तौर पर World Trade Organization के नियमों का उल्लंघन करती हैं. ये मुल्क आपास में कारोबार बढ़ाकर और सदस्य देश अपने घरेलू उद्योगों को अमेरिका की व्यापार नीतियों से होने वाले अचानक बदलाव के असर से बचाते हैं.