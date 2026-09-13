BRICS Declaration: 45 पेज, 140 बिंदु…आतंकवाद से टैरिफ तक क्या-क्या बड़ा फैसला?

BRICS Declaration: नई दिल्ली में 45 पेज और 140 बिंदुओं वाले BRICS New Delhi Declaration को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है। घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से लेकर एकतरफा टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों पर चिंता, गाजा और पश्चिम एशिया में तनाव, रूस-यूक्रेन संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधार, भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, ऊर्जा

सुरक्षा, AI और डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। खास बात यह है कि टैरिफ और प्रतिबंधों पर किसी देश का नाम सीधे नहीं लिया गया, लेकिन मौजूदा अमेरिकी नीतियों के संदर्भ में इसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है।