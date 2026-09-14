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Brics 2026 India: Salman Khurshid बोले, ‘ब्रिक्स में ये पहली बार है जब..’

Produced by Pramod Yadav
05:20 | Updated:

Brics 2026 India Summit को लेकर दिग्गज कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने ब्रिक्स सम्मेलन पर बड़ा बयान दिया है. सलमान खुर्शीद ने कहा कि ब्रिक्स में कई ऐसे मुद्दे हैं, जो आसान नहीं रहे होंगे और हम भी ना भूलें कि दिल्ली घोषणा पत्र पर ईरान, UAE, रूस और चीन के साइन हैं. खुर्शीद ने आगे कहा कि इस घोषणापत्र में फिलिस्तीन और गाज़ा की बात की गई, साथ ही इस पर आम सहमति भी बनी है. यह एक स्वागत का विषय है. उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स में कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे जो आसान नहीं रहें होंगे, लेकिन कई विषय जिन पर कुछ संकेत हैं कि हम उन पर आगे बढ़ सकते हैं.

Brics 2026 India Summit को लेकर दिग्गज कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने ब्रिक्स सम्मेलन पर बड़ा बयान दिया है. सलमान खुर्शीद ने कहा कि ब्रिक्स में कई ऐसे मुद्दे हैं, जो आसान नहीं रहे होंगे और हम भी ना भूलें कि दिल्ली घोषणा पत्र पर ईरान, UAE, रूस और चीन के साइन हैं. खुर्शीद ने आगे कहा कि इस घोषणापत्र में फिलिस्तीन और गाज़ा

की बात की गई, साथ ही इस पर आम सहमति भी बनी है. यह एक स्वागत का विषय है. उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स में कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे जो आसान नहीं रहें होंगे, लेकिन कई विषय जिन पर कुछ संकेत हैं कि हम उन पर आगे बढ़ सकते हैं.

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