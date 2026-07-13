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Indian Railway : भारतीय रेलवे से चोरी हुआ 100 करोड़ से ज्यादा का कंबल, तकिया,कौन है इसका जिम्मेदार?

Produced by pramodyadav
10:13 | Updated:

Indian Railway : हर रात भारतीय रेलवे की ट्रेनों में करीब '8 लाख यात्री' AC कोच में सफर करते हैं… उन्हें चादर, कंबल, तकिया, तकिए का कवर और तौलिया दिया जाता है… यात्रा खत्म होती है, यात्री उतर जाते हैं… लेकिन हर कोई सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता…कुछ लोग रेलवे का सामान भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं…सवाल ये है कि आखिर लोग चुराते क्या हैं? एक तौलिया? एक चादर? या पूरा बेडरोल? और अगर ऐसा कभी-कभार होता है… तो फिर रेलवे को इससे कितना नुकसान हो सकता है? 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक RTI जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं… वे हैरान करने वाले हैं… महामारी के बाद जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेलवे के AC कोचों से '1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा बेडरोल आइटम गायब' हो गए… यानी औसतन हर दिन हजारों चादरें, तौलिए, तकिए के कवर और कंबल रेलवे के रिकॉर्ड से बाहर होते रहे हैं…लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा चोरी का आंकड़ा नहीं है…असल सवाल यह है कि… इन चोरियों की कीमत कौन चुका रहा है? क्या रेलवे? क्या ठेकेदार? या फिर वो कोच अटेंडेंट, जिनकी सैलरी से कथित तौर पर इसकी भरपाई की जाती है…? तो क्या यह सिर्फ छोटी-मोटी चोरी है, या फिर एक ऐसी आदत जो हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान कर रही है? और आखिर भारतीय रेलवे के AC कोचों से सबसे ज्यादा क्या चोरी होता है?

Indian Railway : हर रात भारतीय रेलवे की ट्रेनों में करीब ‘8 लाख यात्री’ AC कोच में सफर करते हैं… उन्हें चादर, कंबल, तकिया, तकिए का कवर और तौलिया दिया जाता है… यात्रा खत्म होती है, यात्री उतर जाते हैं… लेकिन हर कोई सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता…कुछ लोग रेलवे का सामान भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं…सवाल ये है कि आखिर लोग चुराते क्या हैं? एक तौलिया?

एक चादर? या पूरा बेडरोल? और अगर ऐसा कभी-कभार होता है… तो फिर रेलवे को इससे कितना नुकसान हो सकता है? ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक RTI जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं… वे हैरान करने वाले हैं… महामारी के बाद जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेलवे के AC कोचों से ‘1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा बेडरोल आइटम गायब’ हो गए… यानी औसतन हर दिन हजारों चादरें, तौलिए, तकिए के कवर और कंबल रेलवे के रिकॉर्ड से बाहर होते रहे हैं…लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा चोरी का आंकड़ा नहीं है…असल सवाल यह है कि… इन चोरियों की कीमत कौन चुका रहा है? क्या रेलवे? क्या ठेकेदार? या फिर वो कोच अटेंडेंट, जिनकी सैलरी से कथित तौर पर इसकी भरपाई की जाती है…? तो क्या यह सिर्फ छोटी-मोटी चोरी है, या फिर एक ऐसी आदत जो हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान कर रही है? और आखिर भारतीय रेलवे के AC कोचों से सबसे ज्यादा क्या चोरी होता है?

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