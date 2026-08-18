BJP New Team : UP चुनाव की वजह से नितिन नवीन के टीम शामिल हुए हैं ये नेता? या वजह कुछ और है?

BJP New Team:बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी, पुराने चेहरे राम माधव और वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी और… अमित मालवीय को सोशल मीडिया की कमान से हटाना इन फैसलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं…क्योंकि ये बदलाव ऐसे वक्त हुआ है…जब CJP के छात्र प्रदर्शनों के बाद से लेकर शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है…और दूसरी तरफ यूपी

और पंजाब समेत कई अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं… तो क्या बीजेपी की नई टीम के जरिए नितिन नबीन संगठन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्मृति ईरानी की वापसी यूपी के चुनावी मिशन का हिस्सा है