DK Shivakumar: BJP-JDS की बढ़ी टेंशन! क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने खेल पलट दिया?

DK Shivakumar News: कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करते हुए डी.के. शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन है या फिर राज्य की राजनीति में बड़ा गेमचेंजर साबित होने वाला फैसला? डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद BJP और उसकी सहयोगी JDS की चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ BJP अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर

फैसला नहीं कर पा रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के सामने अपने वोक्कालिगा वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। क्या DK Shivakumar कांग्रेस को 2028 विधानसभा चुनाव में और मजबूत करेंगे? क्या JDS में टूट-फूट का खतरा बढ़ गया है? और BJP की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?