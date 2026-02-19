UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांव-गांव एक ही सवाल गूंज रहा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय अप्रैल-मई में हो पाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे?सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख भी बढ़ा दी

गई है। अब नई वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर टल सकते हैं?