Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
04:00 | Updated:

यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट, वोटर लिस्ट पर क्या बोला राज्य चुनाव आयोग

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब नई वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांव-गांव एक ही सवाल गूंज रहा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय अप्रैल-मई में हो पाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे?सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख भी बढ़ा दी

गई है। अब नई वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर टल सकते हैं?

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर