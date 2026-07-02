Modi Cabinet Reshuffle 2026: देश की राजधानी में इन दिनों मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक प्रभाव और बढ़ सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एस. जयशंकर,

अश्विनी वैष्णव और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जितिन प्रसाद समेत कई नेताओं की संभावित वापसी या पदोन्नति की भी चर्चा है।