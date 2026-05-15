Bhojshala Dispute Verdict: हिंदू पक्ष की बड़ी जीत | जानें- इतिहास से हाईकोर्ट तक का सफर | धार में अलर्ट

धार भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर का मूल स्वरूप हिंदू मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया। फैसले के बाद पूरे धार शहर में हाई अलर्ट है और 12 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस वीडियो में भोजशाला विवाद

की पूरी कहानी जानिए। राजा भोज से लेकर सर्वे तक क्या हुआ? कोर्ट ने किन सबूतों पर भरोसा किया? मुस्लिम पक्ष को क्या राहत मिली? क्या मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा?