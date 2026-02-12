Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
LIVE TV
Produced by Oohini Mukhopadhyay
05:03 | Updated:

Bharat Bandh News: क्यों है भारत बंद? किसने बुलाया और क्या है विरोध की वजह, 8वें CPC पर केंद्र की घोषणा में क्या है खास

Russia Social Media App Ban: रूस में कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच अचानक बंद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म अब देश के भीतर काम नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन वेबसाइट्स के डोमेन नाम रूस के राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टम (DNS) से हटा दिए गए हैं। इस कार्रवाई से देश के 10 करोड़ से अधिक यूजर्स प्रभावित हुए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।

Russia Social Media App Ban: रूस में कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच अचानक बंद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म अब देश के भीतर काम नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन वेबसाइट्स के डोमेन नाम रूस के राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टम (DNS) से हटा दिए गए हैं। इस कार्रवाई से देश के 10 करोड़ से

अधिक यूजर्स प्रभावित हुए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर