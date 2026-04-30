West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। पहले चरण में 92.88% और दूसरे चरण में 92.67% मतदान ने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही दो-तिहाई बहुमत का दावा कर रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल्स ने मुकाबले को बेहद कांटे का बना दिया है।

इस वीडियो में हम हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न का पूरा विश्लेषण करेंगे, कहां कितना वोट बढ़ा, किसे फायदा मिल सकता है और किसकी सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं।