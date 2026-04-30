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Produced by Shubham Garg
06:33 | Updated:

बंगाल में दिखा गजब का ट्रेंड, मुस्लिम बहुल सीटों के मुकाबले हिंदू बहुल सीटों पर हुई ज्यादा वोटिंग!

मुर्शिदाबाद जिले की रघुनाथगंज सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 79.9% है और मतदान 95.64% तक पहुंच गया। इसी तरह भगवानगोला सीट पर 85.7% मुस्लिम आबादी के बीच 95.31% वोटिंग दर्ज की गई। लालगोला में 77.3% मुस्लिम आबादी के साथ 95.07% मतदान हुआ, जबकि शमशेरगंज में 79.8% मुस्लिम आबादी के बीच 95.34% वोटिंग हुई।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। पहले चरण में 92.88% और दूसरे चरण में 92.67% मतदान ने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही दो-तिहाई बहुमत का दावा कर रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल्स ने मुकाबले को बेहद कांटे का बना दिया है।

इस वीडियो में हम हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न का पूरा विश्लेषण करेंगे, कहां कितना वोट बढ़ा, किसे फायदा मिल सकता है और किसकी सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं।

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