वोटिंग के बीच हावड़ा में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

West Bengal election के दौरान Howrah से बड़ी खबर सामने आई है । Voting के बीच polling booth के बाहर अचानक हंगामा और झड़प हो गई । बताया जा रहा है कि EVM खराबी के कारण voting में देरी हुई, जिससे voters में नाराजगी बढ़ गई । मौके पर मौजूद CRPF जवानों ने स्थिति को काबू में करने के लिए सख्त कार्रवाई की और कई लोगों को वहां से हटाया

। eyewitnesses के मुताबिक, सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे voters को बार-बार voting से रोका गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया । हालांकि बाद में प्रशासन ने नई मशीन लगाकर करीब 8:30 बजे voting शुरू करवाई।