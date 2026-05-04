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02:35 | Updated:

बीजेपी ऑफिस में बनने लगीं जलेबियां, देखें जश्न में क्या-क्या बन रहा

Bengal elections results | Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE | देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) में हुए विधानसभा चुनाव (assembly election) के तहत मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल (west bengal) की झारग्राम सीट के क्षेत्र में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के बाद एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाई थी, उस सीट पर बीजेपी (bjp) आगे चल रही है। इसके अलावा असम में जारी वोटों की गिनती (assal election vote couting) के रुझानों में बीजेपी (bjp) प्रचंड बहुमत हासिल करती दिख रही है। पश्चिम बंगाल (west bengal) के रुझानों की बात करें तो यहां भी बीजेपी को रुझानों में भारी बढ़त है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके को झटका लग रहा है, जबकि टीवीके के अभी तक अच्छा प्रदर्शन करने के संकेत लग रहे हैं। केरल के रुझानों में कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि, ये अभी रुझान हैं जो कि बदल भी सकते हैं।

Bengal elections results | Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE | देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) में हुए विधानसभा चुनाव (assembly election) के तहत मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल (west bengal) की झारग्राम सीट के क्षेत्र में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के बाद एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाई थी, उस सीट पर बीजेपी (bjp) आगे चल रही

है। इसके अलावा असम में जारी वोटों की गिनती (assam election vote couting) के रुझानों में बीजेपी (bjp) प्रचंड बहुमत हासिल करती दिख रही है। पश्चिम बंगाल (west bengal) के रुझानों की बात करें तो यहां भी बीजेपी को रुझानों में भारी बढ़त है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके को झटका लग रहा है, जबकि टीवीके के अभी तक अच्छा प्रदर्शन करने के संकेत लग रहे हैं। केरल के रुझानों में कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि, ये अभी रुझान हैं जो कि बदल भी सकते हैं।

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