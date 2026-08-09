PM Modi हों या Rahul Gandhi, हर कोई Gen-Z के साथ | 7 राज्यों के चुनाव में युवा वोट बनेगा गेम चेंजर?

जेन-जी राजनीति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी, आज देश की राजनीति में युवाओं और जेन-जी वोटर्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। छात्रों के आंदोलनों से लेकर चुनावी मैदान तक, क्या जेन-जी अब भारतीय राजनीति का नया गेम चेंजर बन चुका है? अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 7 राज्यों में करीब 22 प्रतिशत मतदाता

18 से 29 साल की उम्र के हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है—क्या युवा वोटर्स इस बार चुनावी नतीजों का पूरा गणित बदल सकते हैं?