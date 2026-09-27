Bank Strike: रविवार को खुले बैंक, अब 3 दिन हड़ताल! 5-Day Week समेत क्या हैं कर्मचारियों की मांगें?

Bank Strike के बीच 27 सितंबर 2026, रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से खुले रहे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल और उससे पहले 26-27 सितंबर की छुट्टियों को देखते हुए यह फैसला ग्राहकों को लंबे समय तक बैंकिंग सेवाओं में परेशानी से बचाने के लिए लिया गया। आरबीआई ने भी 27 सितंबर को

बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को चालू रखने की मंजूरी दी थी। 28 से 30 सितंबर तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की प्रस्तावित हड़ताल में मुख्य मांग बैंकों में 5-Day Banking लागू करना है। फिलहाल दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक शाखाओं में छुट्टी रहती है और यूनियनें सभी शनिवार को छुट्टी की मांग कर रही हैं। यूनियनों की ओर से पेंशन से जुड़े मुद्दे और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे विषय भी उठाए गए हैं।