बांग्लादेश चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: देश के Gen Z किसके साथ खड़े हैं, जानिए जमीन पर कैसा है माहौल

Bangladesh Elections 2026 : द इंडियन एक्सप्रेस के डिप्लोमैटिक एडिटर शुभजीत रॉय ढाका एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने बांग्लादेश के आगामी 12 फरवरी 2026 के आम चुनावों की ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की है। 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यह देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। रॉय ने शांति और स्थिरता की अपील की, बदले की राजनीति को खतरनाक बताया।

उन्होंने 2014, 2018 चुनावों, 2016 होली आर्टिसन हमले और 2024 के संकट को कवर करने का जिक्र किया। नागरिकों के वोटिंग अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि आवामी लीग के बिना भी बीएनपी, जमात और एनसीपी मौजूद हैं। भारत-बांग्लादेश संबंधों में संतुलन बनाए रखने की बात की। वे indianexpress.com पर रिपोर्ट भेजेंगे।ढाका एयरपोर्ट पर उतरे शुभजीत रॉय ने क्या बताया

