Nepal Flash Flood News: नेपाल में भोटे कोशी नदी की भयानक बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत, चीन समेत कई देशों ने नेपाल को हेलीकॉप्टर और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम भेजने की पेशकश की थी, लेकिन बालेन शाह के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। नेपाल सरकार का कहना है कि उसकी सुरक्षा एजेंसियां खुद राहत और बचाव अभियान

चलाने में सक्षम हैं। वहीं, बाढ़ के बाद लापता हुए सैकड़ों विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाने और समन्वय के लिए एक केंद्रीय तंत्र भी बनाया गया है। इस वीडियो में जानिए भोटे कोशी बाढ़ की पूरी स्थिति, भारत और चीन की मदद की पेशकश, बालेन शाह सरकार का फैसला और नेपाल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी बातें।