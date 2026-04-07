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02:28 | Updated:

Pawan Khera Arrest: Himanta Biswa Sarma Rinki Bhuya की ‘डबल गेम’ का कांग्रेस ने ऐसे किया खुलासा

Pawan Khera News: अमेरिका (वायोमिंग) में "Riniki Bhuya Sharma Asset Collective LLC" नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल हैं। कंपनी के दस्तावेजों में हजारों करोड़ रुपए के बजट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और होटल बनाने की योजनाओं का जिक्र है। खेड़ा ने पूछा कि इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है और ये संपत्तियां चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं बताई गईं। उन्होंने सरमा पर भूमि हड़पने, मंदिर के दान चुराने, सरकारी सब्सिडी हड़पने और चिट फंड घोटाले जैसे आरोप भी लगाए। खेड़ा ने इसे बड़ी भ्रष्टाचार की साजिश बताया और कहा कि सरमा "अमित शाह के गोद लिए बेटे" हैं। उन्होंने SIT जांच, चुनाव आयोग में शिकायत और सरमा की अयोग्यता की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि ये विदेशी संपत्तियां चुनाव हारने पर भागने की तैयारी हो सकती हैं।कुल मिलाकर, यह ब्रीफिंग असम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा सरमा परिवार पर भ्रष्टाचार और विदेशी संपत्तियों को लेकर हमला है।

Pawan Khera News: अमेरिका (वायोमिंग) में “Riniki Bhuya Sharma Asset Collective LLC” नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल हैं। कंपनी के दस्तावेजों में हजारों करोड़ रुपए के बजट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और होटल बनाने की योजनाओं का जिक्र है। खेड़ा ने पूछा कि इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है और ये संपत्तियां चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं बताई गईं। उन्होंने सरमा पर भूमि हड़पने, मंदिर के

दान चुराने, सरकारी सब्सिडी हड़पने और चिट फंड घोटाले जैसे आरोप भी लगाए। खेड़ा ने इसे बड़ी भ्रष्टाचार की साजिश बताया और कहा कि सरमा “अमित शाह के गोद लिए बेटे” हैं। उन्होंने SIT जांच, चुनाव आयोग में शिकायत और सरमा की अयोग्यता की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि ये विदेशी संपत्तियां चुनाव हारने पर भागने की तैयारी हो सकती हैं।कुल मिलाकर, यह ब्रीफिंग असम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा सरमा परिवार पर भ्रष्टाचार और विदेशी संपत्तियों को लेकर हमला है।

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