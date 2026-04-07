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Assam Election 2026: Pawan Khera के पहुंची असम पुलिस, हिमंता बिस्वा सरमा ने दी थी चेतावनी

Assam Election 2026: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर मंगलवार यानी 7 अप्रैल को छापेमारी हुई… दिल्ली और असम पुलिस की टीम खेड़ा के राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित घर पहुंची… बताया जा रहा है कि टीम उनसे पूछताछ करेगी… उन्हें रिमांड पर लेने की भी बात सामने आ रही है… हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है…जानकारी अनुसार… खेड़ा के घर पर असम पुलिस की करीब 4 लोगों की टीम आई है… दिल्ली पुलिस सिर्फ उन्हें असिस्ट करने के लिए गई है… दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉ. देबोजीत नाथ, असम क्राइम ब्रांच के दो सदस्यों के साथ पवन खेड़ा के निवास पर मौजूद हैं… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला…

Assam Election 2026: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर मंगलवार यानी 7 अप्रैल को छापेमारी हुई… दिल्ली और असम पुलिस की टीम खेड़ा के राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित घर पहुंची… बताया जा रहा है कि टीम उनसे पूछताछ करेगी… उन्हें रिमांड पर लेने की भी बात सामने आ रही है… हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है…जानकारी अनुसार… खेड़ा के घर पर असम पुलिस की करीब 4 लोगों

की टीम आई है… दिल्ली पुलिस सिर्फ उन्हें असिस्ट करने के लिए गई है… दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉ. देबोजीत नाथ, असम क्राइम ब्रांच के दो सदस्यों के साथ पवन खेड़ा के निवास पर मौजूद हैं… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला…

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