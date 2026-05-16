Asansol Clash Update: पुलिस टीम पर पथराव, थाने में तोड़फोड़ | क्यों भड़के मुसलमान?

पश्चिम बंगाल के आसनसोल-दुर्गापुर इलाके में देर रात बड़ा बवाल हो गया। लाउडस्पीकर को लेकर सरकार के नए नियमों को लागू कराने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस चौकी पर पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस घटना में पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है और कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। हालात बिगड़ते

ही RAF और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। पुलिस का कहना है कि CCTV और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और सख्त कार्रवाई होगी।