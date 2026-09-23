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Arvind Kejriwal On Election Commission: दिल्ली से बिहार तक चुनाव रद्द करने की केजरीवाल ने रखी मांग

Produced by khajan pandey
10:30 | Updated:

Arvind Kejriwal ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाल के चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग की है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की। उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत हाल के चुनावों को रद्द कर दोबारा कराने की बात कही। केजरीवाल ने ये मांग इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद की, जिसमें दो चुनाव आयुक्तों की ओर से चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और फैसलों पर लिखित आपत्तियों का जिक्र किया गया है।

Arvind Kejriwal ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाल के चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग की है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की। उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत हाल के चुनावों को रद्द कर दोबारा कराने की बात कही। केजरीवाल ने ये मांग इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट

के बाद की, जिसमें दो चुनाव आयुक्तों की ओर से चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और फैसलों पर लिखित आपत्तियों का जिक्र किया गया है।

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