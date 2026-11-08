Arunachal Pradesh Siang Project Explained: क्या है SUMP डैम और क्यों हो रहा है इसका विरोध?

Arunachal Pradesh Siang Project: अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर बनने वाले एक बड़े डैम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार ने हालात को देखते हुए इलाके में CRPF की दो कंपनियां तैनात की हैं।

तिब्बत से निकलने वाली यह नदी वहां यारलुंग त्सांगपो कहलाती है। अरुणाचल में इसे सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी के आसपास सदियों से आदि जनजाति के लोग रहते आए हैं और उनका इससे गहरा जुड़ाव है।

1858 में भी आदि समुदाय ने इस इलाके पर अंग्रेजों के कब्जे की कोशिश का विरोध किया था। अब एक बार फिर सियांग नदी को लेकर संघर्ष हो रहा है। वजह है भारत सरकार का प्रस्तावित 11,200 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUMP। सरकार इसे चीन के बांध के मुकाबले देश की जल सुरक्षा के लिए अहम मानती है, जबकि स्थानीय लोग विस्थापन, पर्यावरण और अपनी जमीन को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं।