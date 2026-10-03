Aradhana Mishra UP Congress President: अजय राय बोले – ‘मैं राहुल का हनुमान…’ | इमरान मसूद को भी जिम्मेदारी

Aradhana Mishra Mona को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यूपी कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने अजय राय की जगह आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आराधना

मिश्रा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। तीन बार की विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता रह चुकीं आराधना मिश्रा को अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की कमान मिली है।