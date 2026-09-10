Apple Launch Event : 3 लाख का iPhone Foldable Duo, क्या है इसमें इतना खास?

करीब 3 लाख रुपये का iPhone Duo… आखिर Apple के इस पहले Foldable iPhone में ऐसा क्या खास है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है? इस वीडियो में जानिए iPhone 18 Pro और Pro Max के साथ लॉन्च हुए iPhone Duo का Firsthand Experience. नए iPhone में A20 Pro चिपसेट, बेहतर AI फीचर्स, Variable Aperture कैमरा, वेपर-कूलिंग टेक्नोलॉजी और बेहतर बैटरी जैसे अपग्रेड देखने को मिलते हैं. वहीं

iPhone Duo में 7.6 इंच की फोल्डेबल डिस्प्ले, 48MP डुअल कैमरा और मल्टीटास्किंग के लिए नए फीचर्स दिए गए हैं. तो क्या करीब ₹3 लाख का ये Foldable iPhone वाकई अपनी कीमत को justify करता है? जानिए नए iPhone Duo का पूरा Firsthand Experience और इसके खास फीचर्स.