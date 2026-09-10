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8th Pay Commission से पहले 69 लाख पेंशनर्स की बढ़ी चिंता, पीएम मोदी को भेजी जरूरी चिट्ठी

Produced by Pramod Yadav
08:20 | Updated:

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह देशभर के पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़े पेंशनर्स संगठन ने आयोग के Terms of Reference (ToR) को लेकर गंभीर चिंता जताई है। Retired Employees Welfare Association ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आशंका जताई है कि OPS के तहत आने वाले पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।संगठन के मुताबिक करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में संशोधन होगा या नहीं।

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह देशभर के पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़े पेंशनर्स संगठन ने आयोग के Terms of Reference (ToR) को लेकर गंभीर चिंता जताई है। Retired Employees Welfare Association ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आशंका जताई है कि OPS के तहत आने वाले पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर का

लाभ मिलने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।संगठन के मुताबिक करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में संशोधन होगा या नहीं।

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