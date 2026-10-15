Ankita Bhandari Case: राहुल गांधी मिले फिर सुबह 4 बजे धरने से उठाए गए अंकिता के माता-पिता, पूरा केस

Ankita Bhandari Murder Case को लेकर दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता को 15 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे Delhi Police ने हिरासत में ले लिया. पुलिस उन्हें तिलक मार्ग थाने ले गई, जहां कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया. इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी थाने के अंदर प्रदर्शन किया.अंकिता के माता-पिता बीजेपी नेता दुष्यंत

कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का विरोध कर रहे थे. उनकी मांग है कि ये नियुक्ति रद्द की जाए.लेकिन Ankita Bhandari Murder Case में दुष्यंत गौतम का नाम क्यों चर्चा में आया? दिसंबर 2025 में उर्मिला सनावर की ओर से साझा किए गए वीडियो और ऑडियो को लेकर क्या विवाद हुआ? सुरेश राठौर ने रिकॉर्डिंग पर क्या सवाल उठाए और दुष्यंत गौतम ने क्या कानूनी कदम उठाए? इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला, आरोपों से लेकर इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन तक.अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. दुष्यंत गौतम पर लगाए गए आरोपों को आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है और कानूनी कार्रवाई भी की है.