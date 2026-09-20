Anant Singh Vs Neeraj Kumar: AK-47 से नार्को तक घमासान, JDU की मीटिंग से ललन सिंह क्यों गायब?

Anant Singh vs Neeraj Kumar: बिहार में आगामी एमएलसी चुनाव से पहले जेडीयू के दो चर्चित नेताओं के बीच पुराना विवाद फिर खुलकर सामने आ गया है। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को एमएलसी चुनाव में हराने का ऐलान किया है। अनंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन देने की बात भी कही है। विवाद अब एके-47 और नार्को

टेस्ट तक पहुंच गया है। अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि 2019 के एके-47 मामले में उन्हें फंसाने के पीछे नीरज कुमार की भूमिका थी और उन्होंने नार्को टेस्ट की चुनौती भी दी।