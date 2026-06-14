असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम सहित 5 जवान शहीद हो गए। यह 2016 के बाद AN-32 से जुड़ा तीसरा बड़ा हादसा है। आखिर क्यों बार-बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है भारतीय वायु सेना का यह सोवियत दौर का ट्रांसपोर्ट

विमान? क्या इसके अपग्रेड पर्याप्त थे? क्या अब इसे रिटायर करने का समय आ गया है? इस वीडियो में जानिए AN-32 का इतिहास, कारगिल युद्ध में इसकी भूमिका, पिछले बड़े हादसे, अपग्रेड प्रोग्राम और मौजूदा सुरक्षा चिंताओं की पूरी कहानी।