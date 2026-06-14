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आखिर क्यों बार-बार क्रैश हो रहा भारतीय सेना का AN-32 विमान?

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

AN-32 की उम्र हो रही है। विमान जितना पुराना होता है, रखरखाव उतना ही जटिल और संवेदनशील। भारतीय वायु सेना इन विमानों की जगह नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी है।

असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम सहित 5 जवान शहीद हो गए। यह 2016 के बाद AN-32 से जुड़ा तीसरा बड़ा हादसा है। आखिर क्यों बार-बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है भारतीय वायु सेना का यह सोवियत दौर का ट्रांसपोर्ट

विमान? क्या इसके अपग्रेड पर्याप्त थे? क्या अब इसे रिटायर करने का समय आ गया है? इस वीडियो में जानिए AN-32 का इतिहास, कारगिल युद्ध में इसकी भूमिका, पिछले बड़े हादसे, अपग्रेड प्रोग्राम और मौजूदा सुरक्षा चिंताओं की पूरी कहानी।

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