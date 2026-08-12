Amritpal Singh News: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अमृतपाल सिंह एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में हैं। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी पार्टी ‘वारिस पंजाब दे’ लगातार राजनीतिक सक्रियता दिखा रही है। पार्टी का चंडीगढ़ में प्रदर्शन, ‘बंदी सिखों’ की रिहाई की मांग और बस्सी पठाना सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाना कई सवाल खड़े करता

है। सतवंत सिंह, 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए केहर सिंह के बेटे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब सीट बड़े अंतर से जीती थी। लेकिन बाद के विधानसभा उपचुनाव में वारिस पंजाब दे का प्रदर्शन कमजोर रहा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अमृतपाल की व्यक्तिगत लोकप्रियता को एक मजबूत राजनीतिक संगठन में बदला जा सकता है?