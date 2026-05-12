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05:20 | Updated:

NEET EXAM Cancelled: नीट पेपर लीक पर भड़के अलख पांडेय, पूछा- 2024 में कोई जेल गया?

Alakh Pandey ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले पर बड़ा दावा किया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में फिजिक्स वाला (Physics Wallah) के CEO अलख पांडेय ने कहा कि कई छात्रों ने उन्हें बताया था कि परीक्षा से करीब दो दिन पहले ही कथित तौर पर NEET का प्रश्नपत्र Telegram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा रहा था। छात्रों के अनुसार, पेपर की कीमत 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक बताई जा रही थी। अलख पांडेय ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ देती हैं और पूरे एग्जाम सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

Alakh Pandey ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले पर बड़ा दावा किया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में फिजिक्स वाला (Physics Wallah) के CEO अलख पांडेय ने कहा कि कई छात्रों ने उन्हें बताया था कि परीक्षा से करीब दो दिन पहले ही कथित तौर पर NEET का प्रश्नपत्र Telegram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा रहा था। छात्रों के अनुसार, पेपर की कीमत 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक बताई जा रही थी। अलख पांडेय ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ देती हैं और पूरे एग्जाम सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

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