Akash Anand: मायावती के आकाश आनंद को BSP से बाहर करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। मायावती ने 3 सितंबर को आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी से हटाया था और इसके बाद 10 सितंबर को उन्हें पार्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। इसी बीच मायावती के करीबी माने जाने वाले देववृत्त त्यागी ने भी BSP से इस्तीफा देकर संगठन

की कार्यप्रणाली और आकाश आनंद को चुनाव से पहले बाहर किए जाने पर सवाल उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? इस सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप आकाश आनंद को लेकर आएंगे तो हम उन्हें ले लेंगे