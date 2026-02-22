Co-presented by
मुख्यमंत्री योगी की सरकार को गिराने के लिए अखिलेश यादव ने खेला दांव!

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के भीतर चल रही कथित अंतर्कलह पर तीखा तंज कसा। उन्होंने अपनी पुरानी पेशकश दोहराते हुए कहा कि हम अपना ऑफर फिर से दोहराते हैं, 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने एक बार फिर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनने का खुला ऑफर दे दिया है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के भीतर चल रही कथित अंतर्कलह पर तीखा तंज कसा। उन्होंने अपनी पुरानी पेशकश दोहराते हुए कहा कि हम अपना ऑफर फिर से दोहराते हैं, 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ।इस

बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। क्या बीजेपी के भीतर वाकई सब कुछ ठीक नहीं? क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या सत्ता समीकरण बदलने का संकेत?

