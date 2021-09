Akhilesh की परशुराम प्रतिमा या BSP का ब्राह्मण सम्मेलन, किस पर फिदा होगा UP का ब्राह्मण वोट बैंक | UP Elections 2022 Brahmin Politics in UP: उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल ब्राह्मण वोटरों (Brahmin Vote in UP) पर दांव लगाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party- SP) प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भगवान परशुराम (Parashuram) की प्रतिमा लगवा रही हैं तो बसपा (BSP) सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी हैं। बीजेपी (BJP) का संगठन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ब्राह्मण वोट बैंक को मनाने में जुटे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि भाजपा से नाराज चल रही है। यूपी पुलिस (UP Police) के एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikas Dubey) की पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए कई दलों में होड़ है। ऐसे में सवाल उठता है कि सूबे की सियासत में ब्राह्मण वोट (Brahmin Politics of UP) की क्यों अहमियत है, पेश है जनसत्ता की ये खास रिपोर्ट