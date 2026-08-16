PM Modi की अपील पर भड़के अखिलेश यादव- ‘लाल किला झूठ बोलने की जगह नहीं’

PM Modi Lal Qila News: 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री की महिला आरक्षण को लेकर की गई अपील के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण को लागू करने में सहयोग की अपील की, जिस पर अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब ये अधिनियम सितंबर 2023 में

संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो अब विपक्ष से सहयोग क्यों मांगा जा रहा है? अखिलेश ने कहा कि लाल किले जैसे बड़े मंच से बोलते समय तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग की।